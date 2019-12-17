Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о состоянии подзащитной

"Она не видела этих брифингов и "Свобод слова", не знает, что происходит в информационной среде. Она подавлена, ей кажется, что она спит и это страшный сон", – рассказал адвокат Добош

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош рассказал, что его подзащитная находится в подавленном состоянии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Она находится в изоляторе временного содержания на Подоле, меня к ней допускают. Она абсолютно не владеет информацией, не знает, что происходит вокруг. Она не видела этих брифингов и "Свобод слова", не знает, что происходит в информационной среде. Она подавлена, ей кажется, что она спит и это страшный сон", – рассказал адвокат.

Он добавил, что если 17 декабря ему не предоставят необходимую информацию, то будет обжаловать это в суде.

По его словам, Добош и адвокаты Кузьменко общаются с адвокатами другого подозреваемого по этому делу – Андрея Антоненко ("Риффмастера").

Ранее Юлия Кузьменко выразила готовность сотрудничать со следствием.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.