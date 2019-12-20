В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров

Процессуальным надзором в производстве занимаются прокуроры в составе 6 работников ГПУ

Обновлена команда прокуроров, которые занимаются процессуальным руководством в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что процессуальным надзором в производстве занимаются прокуроры в составе 6 работников ГПУ.

Кроме того, относительно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по итогам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Также в ведомстве заявили, что "ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева стало причиной переноса Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранной мере пресечения".

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера"). Следующее заседание назначили на 23 декабря.