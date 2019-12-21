Полицейские открыли 250 дел по игорному бизнесу

По заявлениям полицейских, всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений

Полицейские возбудили 250 уголовных дел по фактам ведения игорного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений. Однако мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность", – сказано в сообщении.

Изъято 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, среди которых: 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц иного компьютерного оборудования.

Напомним, 20 декабря Кабмин запретил работу всех игорных заведений, работающих под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже дал поручение Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине до 16 часов 20 декабря 2019. Вечером премьер Алексей Гончарук сообщил, что закрыто уже 5300 таких заведений.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня срочно закрываем все игровые залы", – заявил он.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют – недопустима.