Убийство Шеремета: в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку подозреваемых
2019-12-22 18:13:12
Марафон продлится до 22:00
В центре Киева проходит музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.
"Творческое сообщество Украины – музыканты, художники, общественные деятели – возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся – не выдерживают никакой критики", – отмечается на странице организаторов марафона в Facebook.
Организаторы марафона видят в этом политическую окраску и требуют справедливого и беспристрастного правосудия в Украине.
Отмечается, что к марафону присоединилось более двухсот человек. Всех участников марафона угощают чаем возле сцены. Марафон продлится до 22:00, пишет Укринформ.
Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандры", Karna, Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.
"Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Геннесса по скорости его организации. Дело в том, что когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране - нет никаких препятствий", – отметила со сцены радиоведущая Соня Сотник.
Она также поблагодарила всех, кто пришел в такую дождливую погоду.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.
- Апеляциионный суд Киева перенес судебное заседание по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко ("Риффмастера"). Следующее заседание назначили на 23 декабря.