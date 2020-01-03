За драку с Герусом Ляшко грозит до семи лет тюрьмы, – прокуратура
2020-01-03 15:35:00
Собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта
Нацполиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", – сказано в сообщении.
В случае, если вина Ляшко будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
- 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".
- Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.
- 18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.
- В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.
- 19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство.
- Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры и взять под стражу главу экс-нардпа Олега Ляшко.