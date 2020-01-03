Структуры УПЦ КП полностью ликвидированы, Филарет находится в самоизоляции, – Епифаний

2020-01-03 20:31:01

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Предстоятель ПЦУ напомнил, что именно Филарет принял решение о статусе митрополии Украинской православной церкви

Предстоятель ПЦУ Епифаний в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" заявил, что почетный патриарх Филарет в настоящее время является архиереем Православной церкви Украины, но находится в состоянии самоизоляции.

"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры",  – сказал Епифаний.

Он добавил, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви",  – заявил митрополит Епифаний.

Как ранее сообщал Фокус:

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