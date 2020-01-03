Структуры УПЦ КП полностью ликвидированы, Филарет находится в самоизоляции, – Епифаний

Предстоятель ПЦУ напомнил, что именно Филарет принял решение о статусе митрополии Украинской православной церкви

Предстоятель ПЦУ Епифаний в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" заявил, что почетный патриарх Филарет в настоящее время является архиереем Православной церкви Украины, но находится в состоянии самоизоляции.

"Решение о статусе митрополии и признание со стороны Константинополя было принято именно им (почетным патриархом Филаретом). Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы Объединительного собора, мы не получили бы и Томоса. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры", – сказал Епифаний.

Он добавил, что все структуры Киевского патриархата "полностью уже ликвидированы".

"Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Потому что ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной Поместной православной церкви", – заявил митрополит Епифаний.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.

Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.

24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.

Митрополит Епифаний заявил, что перед созданием Православной церкви Украины все главы поместных Церквей говорили, что не признают ПЦУ, если ею будет руководить патриарх Филарет.