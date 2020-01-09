В рамках договоренностей о транзите газа, заключенных в Минске, Украина согласилась простить "Газпрому" антимонопольный штраф

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" не предусматривает возвращения конфискованных по решению Антимонопольного комитета активов российской компании.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (за иском в международном суде из-за конфискованного имущества). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", – сказал Витренко.

Напомним, АМКУ 22 января 2016 принял решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,96 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался обжаловать решение комитета и дальнейшее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени.

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Во исполнение решения АМКУ были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе – акции "Газтранзита".

"Газпром" 25 октября 2018 года в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ начал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице АМКУ наложила на "Газпром" штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пеню), за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. "Газпром" просил арбитраж принять решение о выплате денежного .возмещения и применении иных средств правовой защиты.

30 декабря Украина и" Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому Киев отказывался от штрафа АМКУ, а Газпром от своего иска в международном арбитраже.

По итогам газовых переговоров в Минксе Украина и РФ договорились о взаимном отказе от всех штрафов и судебных разбирательств за исключением выплаты "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Стоглольмского арбитража

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