Гончарук о прослушке: это угроза нацбезопасности

По словам премьер-министра, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины факт того, что его прослушивали.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано – это недопустимо. Это, в том числе – угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", – сказал он.

Объясняя свое заявление об отставке, переданное президенту Владимиру Зеленскому, премьер пояснил, что таким образом подтвердил вотум доверия к себе со стороны украинского главы.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", – заявил премьер.

По его словам, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.