Гончарук о прослушке: это угроза нацбезопасности
2020-01-20 07:55:35
По словам премьер-министра, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы
Премьер-министр Алексей Гончарук назвал угрозой национальной безопасности Украины факт того, что его прослушивали.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.
"Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано – это недопустимо. Это, в том числе – угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", – сказал он.
Объясняя свое заявление об отставке, переданное президенту Владимиру Зеленскому, премьер пояснил, что таким образом подтвердил вотум доверия к себе со стороны украинского главы.
"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение последних четырех месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам. И, очевидно, наживаем много врагов", – заявил премьер.
По его словам, в том, кто именно записывал его разговоры, разберутся украинские спецслужбы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
- На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
- Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.
- Руководство "Слуги народа" заявляло, что пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров. Сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты поддержат любое решение президента, но отметил, что "на переправе коней не меняют".
- Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- Офис президента опубликовал видео встречи президента с премьером. Зеленский заявил, что дает правительству шанс, если оно решит вопросы, которое интересует общество.