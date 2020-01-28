Агент полиции дважды заплатил за оральный секс, чтобы разоблачить бордель в Киеве

Организатор борделя признала вину, заключила соглашение с прокурором и получила условный срок

Полиция смогла разоблачить бордель в Киеве благодаря показаниям агента, который дважды заплатил за оральный секс в стриптиз-клубе "Аэро" в здании гостиницы "Салют". Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на судебный приговор организатору борделя.

Согласно тексту приговора, ночью 18 сентября 2019 агент зашел в стриптиз-клуб, договорился с танцовщицей о приватном танце за 1000 гривен, во время которого спросил предоставляет ли она интим-услуги.

"Указанная девушка-танцовщица ответила, что да, и это стоит 1000 гривен за повторный приватный танец и 5000 гривен за предоставление услуг интимного характера. Мужчина предоставил девушке-танцовщице денежные средства в сумме 6000 гривен., После чего последняя предоставила ему услугу сексуального характера в виде орального секса в помещении комнаты для приватных танцев в стриптиз клубе "Аэро", - говорится в тексте приговора.

На следующий день он снова пришел в стриптиз-клуб и в этот раз "сторговался" на 5 тыс. грн за приватный танец и секс-услуги.

"В ходе получения услуги "приватный танец" мужчина спросил у одной из девушек, предоставляет ли последняя услуги интимного характера в комнате для приватных танцев в стриптиз-клубе "Аэро", на что девушка-танцовщица ответила, что да, и это стоит 6000 гривен. Сторговавшись на 5000 гривен, агенту услугу сексуального характера в виде орального секса в помещении комнаты для приватных танцев", – сказано в решении суда.

По данным следствия, организатором борделя была директор ООО "Группа центр", которая ведет свою деятельность в гостинице "Салют", и по совместительству администратор стриптиз-клуба. Девушки-танцовщицы составляли деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены обвиняемая или другой администратор 50% от средств, полученных девушками за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между танцовщицами. Остальные 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались "лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство".

Женщине инкриминировали ч.2 ст.303 УК – вовлечение в занятие проституцией нескольких человек. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Обвиняемая признала вину и заключила соглашение с прокурором. Ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

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