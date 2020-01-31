Законопроект о дезинформации нарушает стандарты прав человека, – ООН
2020-01-31 14:53:58
Мониторинговая миссия ООН призвала власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы медиа
Мониторинговая миссия ООН по правам человека разделяет тревогу СМИ и гражданского общества относительно законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.
В миссии заявили, что данный законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.
"Нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", – говорится в сообщении.
В тексте также отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов.
Миссия ООН призывает власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы медиа, а Министерство культуры – соблюдать международные стандарты прав человека, а также продолжить публичное обсуждение законопроекта.
"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность", – подытожили в обращении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.
- Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
- Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.
- Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 4-7 февраля может посетить Украину из-за законопроекта о дезинформации.