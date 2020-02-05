Сезон експериментів

Позиция

Телеканал «Україна» третій рік поспіль посідає перше місце в рейтингу глядацьких симпатій. Директору каналу Вікторія Корогод розповіла, що допомагає залишатися лідерами, які серіали сьогодні цікавлять українську аудиторію, і як конкуренція призвела до інфляції на ринку вітчизняного продакшену

Найперше, що дивує в ній – манера спілкування. Здається, що керівниця такого великого телеканалу має бути владною та жорсткою. Але у Вікторії Корогод тихий, мелодійній голос і ледь збентежена посмішка. А поки фотограф робить знімки для статті, вона з непідробними емоціями розповідає, як всі співробітники каналу дивилися у минулому році серіал «Маркус» - ко-продукції «України» з латвійськими партнерами про пошук зниклої дитини.

«У нас же тут багато мам працює, і, звісно, ми не могли залишатися відстороненими!» – ділиться вона, та додає, що сама з подивом дізналась про те, як багато дітей щороку зникає в країні.

«Маркус» став не єдиним експериментом каналу минулого року. Національний мовник як і раніше знає, чим здивувати глядача, і як зробити український продукт настільки цікавим, що його купуватимуть навіть далекі Індія та В’єтнам. Про те, як наші серіали продаються закордон, як конкурувати з інтернетом і чим не влаштовує сьогоднішній ринок вітчизняного продакшену, поділилась Вікторія Корогод.

Втримати глядача

За підсумками 2019-го року, канал «Україна» знову на першому місці в рейтингах. Як вам вдається утримувати лідерські позиції, враховуючи жорстку конкуренцію на ринку?

– Дійсно, третій рік наш канал – лідер глядацьких симпатій як за комерційною, так і за загальною аудиторіями. Секрет успіху доволі простий. По-перше, ми максимально сконцентровані на глядачі. Ми не просто поважаємо і розуміємо його, можна сказати, ми супроводжуємо глядача протягом усього його життя: іноді ми в прямому сенсі живемо в родинах глядачів. По-друге, ми пропонуємо різноманітний та якісний контент.

Якщо враховувати зростання популярності інтернету, вам напевно треба конкурувати не тільки з іншими українськими каналами, але й з іноземним продакшеном?

– Безумовно. Зараз ми спостерігаємо, як українська аудиторія все більше йде в інтернет. Я б не стала говорити, що глядач повністю відмовляється від телевізора. Але той час, який раніше він відводив виключно на телебачення, зараз він розподіляє між телевізором, комп’ютером, смартфоном. І це актуально не лише для молоді, але й для більш літніх людей. У них також з’явились свої вподобання серед закордонного серіального продукту. І не будемо лукавити, рівень західноєвропейських та американських серіалів на сьогодні вищий, ніж в Україні. Так що зараз вже західний серіальний контент для нашого глядача став тим еталоном, який він використовує при оцінюванні локального продукту. І так, ми повинні докладати набагато більше зусиль, щоб втримати його.

Ваш канал доволі стабільний і прогнозований. Але зараз саме час йти на експерименти, якщо є така потреба дивувати глядача. Які неочікувані рішення були у вас минулого року, а на що готові йти в новому?

– У 2019 році ми повернулись до теми великого праймового шоу, яких не знімали шість років. Навесні у нас вийшло смарт-шоу «Дивовижні люди». Воно зайшло в непростий для розважального контенту час – у розпал передвиборчої кампанії, і очевидно не розкрило весь свій потенціал. І хоча ідея смарт-шоу залишається нам близькою, ми вирішили сконцентруватися на талант-шоу. Зараз ми на етапі відбору заявок, і я сподіваюсь, що наприкінці цього чи на початку наступного ми порадуємо глядача новим проектом. Активно розвиваємо і музичний напрям, який став невід’ємною частиною телеканалу. Цього року маємо намір збільшити кількість концертів і шукаємо інноваційні творчі форми.

Будемо розвивати лінійку соціальних форматів, яку ми запустили кілька років тому. Більш того, саме через соціальний напрям хочемо вийти в інтернет. Так, цього року плануємо запустити діджитал-проект під умовною назвою «911», пов’язаний з актуальною соціальною проблематикою та залученням нашим громадян до подолання існуючих проблем.

Детективи замість мелодрам

Серіали – основа каналу «Україна». Але зараз багато ваших конкурентів також роблять ставку на цей продукт. Як це позначилося безпосередньо на вас та в цілому на вітчизняному ринку виробництва серіалів?

– Інфляція у виробництві серіалів минулого року досягла 20%, і це, зрозуміло, відчутно для нас. І врахуйте, що 20% – це для базового продукту. Якщо говорити про ексклюзивні проекти – цей показник іще вищий. Інша проблема полягає у серйозній нестачі виробничого ресурсу. В Україні зараз помітний дефіцит якісних творчих команд – сильних режисерів, талановитих сценаристів та акторів, особливо таких, які вільно володіють українською мовою. Тому, звісно, зацікавленість наших конкурентів у виробництві серіалів дуже вплинула на загальну якість продукту.

У минулому році у вас був цікавий досвід ко-продукції – серіал «Маркус». Ви задоволені результатом?

– Ми створювали серіал разом з нашими латвійськими партнерами, і проект пройшов досить успішно. Це стимулює нас продовжувати шукати іноземне партнерство. Зараз ми почали перемовини з прибалтами та поляками. Сподіваюсь, що в цьому році зайдемо як мінімум в один аналогічний проект. Хоча така робота передбачає певні обмеження – як технологічні, так і ментальні. Насправді, не так легко знайти ідею, яка буде однаково цікава двом різним країнам.

В одному з інтерв’ю ви казали, що плануєте відмовлятися від довгих мелодрам. Що буде замість них?

– Насправді, ми від них вже відмовились. Останню таку мелодраму «Таємниці» видали в ефір весною минулого року. Зараз для цього слоту активно розвиваємо процедуральні лінійки (серіали про професійну діяльність – ред.). У нас уже були серіали «Доктор Ковальчук», «Виходьте без дзвінка», «Пошта». Цього року також буде кілька прем’єр, виробництвом яких займається як наш внутрішній продакшн, так і зовнішні партнери. Ми розуміємо, що сьогодні актуальні більш динамічні історії, які потребують від глядача активного долучення до того, що відбувається на екрані.

Якщо говорити про нові формати, то що би ви хотіли бачити на каналі?

– Однозначно, це – комедії, зокрема, романтичні. Ми їх активно шукаємо, але такого продукту дуже мало на ринку. Зараз у нас в розробці кілька заявок. Це саме те, чого каналу дійсно бракує, і в успіх чого ми віримо.

Минулого року на Новому каналі вийшов серіал про підлітковий суїцид «Перші ластівки», який викликав резонанс у суспільстві. Ви готові запускати подібні проекти?

– Так, ми досить багато уваги приділяємо «розробці» дуже різних гостро соціальних тем, які торкаються життя наших громадян. Насамперед, ми робимо це через наші публіцистичні проекти «Говорить Україна» з Олексієм Сухановим, «Головна тема» з Оленою Кот, «Контролер» з Ярославом Куцом. Але ми працюємо на широку аудиторію і маємо це враховувати. Якщо говорити про «Перших ластівок», то їх телевізійні показники були не дуже високими, що зрозуміло, бо в подібного продукту доволі обмежена аудиторія. Обговорення у суспільстві було викликане саме вибором такої теми. До речі, на каналі «Україна» цього року ми також плануємо запустити серіал про досить табуйовану в нашому суспільстві тему домашнього насильства, він називатиметься «Відважні».

Українські серіали для В’єтнаму

Деякі з ваших конкурентів кажуть, що до 2022 року планують вийти на самоокупність. Сьогодні це реально для українських мовників?

– Такі заяви мають право на існування. Але це не питання окремо взятого каналу чи медіа-групи, мова йде в цілому про економіку нашої країни. Якщо ситуація буде стабільною, і економіка почне динамічно розвиватися, тоді й у телевізійної індустрії з’явиться можливість досягати позитивних фінансових показників.

Якщо говорити конкретно про ваш телеканал, то який термін ви даєте собі для виходу на самоокупність?

– Ми плануємо досягнути цих показників у п’ятирічній перспективі. Але робитимемо все для того, щоб впоратись раніше. Важливо розуміти, що сьогодні ми заробляємо не тільки за рахунок реклами та спонсорів, але й завдяки активному продажу наших серіалів, у том числі закордон.

Хто сьогодні купує українські серіали?

– У нас дуже широкий діапазон покупців. Із очевидних – наші найближчі сусіди, але ми працюємо майже з усім світом. Наш продукт доступний зараз на 99 дуже різних територіях. Назву, для прикладу, угоди з Саудівською Аравією, Індією, В’єтнамом.

«Україна» – офіційний транслятор Євро-2020. Чи буде на каналі спецпрограмування або тільки трансляція матчів? Що взагалі заплановано на цей період?

– Ми плануємо багато активностей, перш за все офлайнових, які логічно доповнить великий святковий концерт на відкритому майданчику. Щодо спецпрограмування в ефірі, то остаточного рішення ще немає. Не забуваємо, що до складу «Медіа групи Україна» входять канали «Футбол 1», «Футбол 2», цього року запускається «Футбол 3». Тож, частина спецпрограмування буде реалізовано саме на цих каналах, а для широкої аудиторії ми забезпечимо прямі трансляції Евро-2020 на каналі «Україна».