В Минздраве поделились подробностями по тест-системе на коронавирус

Тестирование будет проводиться в лаборатории Центра общественого здоровья Украины. Вся процедура займет 5-7 часов

Тест-система рассчитана на 30 использований. Результаты обещают уже через 5-7 часов с момента поступления образца в лаборатирию.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Купить тест для самостоятельного пользования нельзя: его смогут пройти лишь те, чьи симптопы соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению заболевания (по рекомендациям ВОЗ).

Само тестирование будет проводиться в лаборатории Центра общественого здоровья Украины.

Учреждения здравоохранения уже получили рекомендации по подготовке пациентов к прохождению теста и забору образцов.

Также МОЗ сообщает, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая подтвержденного заболевания из-за коронавируса.

В Минздраве напоминают: для того, чтобы избежать заболевания необходимо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Кроме того, нужно избегать тесного контакта со всеми, у кого горячка и кашель, а также прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Все продукты животного происхождения перед употреблением обязательно нужно термически обработать.

Основные симптомы заболевания – повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание.

Сегодня Кабмин издал распоряжение, согласно которому все прилетевшие из китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, будут изолированы в Украине на 14 дней в специальных учреждениях.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.

В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения. При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу. Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.

А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.

По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами болезни стали 724 пациента.