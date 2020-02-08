В Минздраве поделились подробностями по тест-системе на коронавирус

2020-02-08 17:02:15

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Тестирование будет проводиться в лаборатории Центра общественого здоровья Украины. Вся процедура займет 5-7 часов

Тест-система рассчитана на 30 использований. Результаты обещают уже через 5-7 часов с момента поступления образца в лаборатирию.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Купить тест для самостоятельного пользования нельзя: его смогут пройти лишь те, чьи симптопы соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению заболевания (по рекомендациям ВОЗ).

Само тестирование будет проводиться в лаборатории Центра общественого здоровья Украины.

Учреждения здравоохранения уже получили рекомендации по подготовке пациентов к прохождению теста и забору образцов. 

Также МОЗ сообщает, что в Украине пока не зафиксировано ни одного случая подтвержденного заболевания из-за коронавируса. 

В Минздраве напоминают: для того, чтобы избежать заболевания необходимо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.

Кроме того, нужно избегать тесного контакта со всеми, у кого горячка и кашель, а также прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Все продукты животного происхождения перед употреблением обязательно нужно термически обработать. 

Основные симптомы заболевания – повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание. 

Сегодня Кабмин издал распоряжение, согласно которому все прилетевшие из китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, будут изолированы в Украине на 14 дней в специальных учреждениях.

Как ранее сообщал Фокус:

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