День книгодарування: даруємо книги з любов’ю

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Чи знаєте ви книжкові свята? Можливо ви чули про День книгодарування? Чим він особливий та чому його потрібно відзначати в Україні? Про це та інше разом із генеральним директором провідного видавництва «Ранок».

Зимові свята ще не закінчилися. Тож готуйтеся ще до одного свята - Книгодарування. І до такого особливого дня експерт дитячої літератури та генеральний директор видавництва «Ранок», Віктор Круглов, повідав цікаву інформацію. Він розповів про історію свята, його особливості й навіть поділився своїм батьківським досвідом.

День книгодарування: коли? хто? навіщо?

З 2012 року 14 лютого святкують Міжнародний день книгодарування. Започаткувала його матуся 3 дітей та засновниця популярного американського порталу дитячої книжки “Delightful Children’s Books” Еммі Бродмур. А знаєте як виникла ідея? До Еммі підійшов її син та спитав, чому не існує такого особливого дня, коли всі можуть дарувати один одному книги. Тож на прохання сина мама і створила День книгодарування. День, коли кожен може подарувати цілий світ неймовірних пригод, яскравих емоцій, теплих спогадів, силу-силенну тепла, ще й прищепити любов до читання.

День книгодарування: чим особливий? як потрібно його відзначати в Україні?

Однією з особливостей Дня книгодарування є те, що він припадає на 14 лютого. Цей день дарує ще один привід нагадати про свої почуття. Також він особливий тим, що створений для популяризації читання, як серед малечі, так і серед дорослих, щоб люди розвивалися та духовно збагачувалися. Традиційно, у цей день люди обмінюються книгами: дарують їх один одному, чи навіть перехожим, залишають у поштових скринях, в книгарнях, бібліотеках. Головне - подарувати з книгою тепло, ніжність, увагу. Інколи людям не вистачає слів, щоб виразити ці всі почуття, а книга може сказати набагато більше ніж валентинка. Чому б і ні? А ще, це гарний привід змотивувати до читання.

День книгодарування: батьківський досвід

Батьківський досвід, мабуть, найцінніший. Тож тримайте декілька порад книжкового експерта, генерального директора видавництва «Ранок» В.В. Круглова:

Як прищепити любов до читання своїм дітям

Головне показувати власний приклад.

«Я люблю читати. Тож коли з’являється вільна хвилинка, я беру до рук книгу. Діти бачать це та приєднуються до мене: сідають поруч зі своїми книгами й також читають».

Обов’язково читати разом зі своїми дітьми, разом поринати в їхній казково-книжковий світ.

«Дитина просить, щоб ви почитали книгу? А ви її вже читали разів зі 100? Не зважайте! Читайте, як вперше, знаходьте щось нове, звертайте увагу на різноманітні дрібниці. Читайте за ролями, розіграйте цілі сцени з книг. Влаштовуйте театри (хоч і тіней). Вікторини також будуть доречними».

Підбирайте книги за віком та інтересами.

«Дитячий читач – дуже мудрий. Він завжди точно знає, чого бажає. Враховуйте всі його побажання. Дитина бажає книжку з інтерактивними елементами? Запропонуйте з віконечками, шнурівочками або ж з доповненою реальністю. Хочеться щось інше? Тоді пізнавайте світ через комікси. Або ж пригадайте актуальні підліткові питання та завітайте на майстер-класи як вести свої влоги, вірити у свої сили, стати популярними серед однолітків або ж закохатися «по-вуха» чи навпаки. Це все з’явилося і на сторінках наших книг. І коли ми формуємо їх, то враховуємо всі потреби юних читачів, щоб створити сучасні книги для сучасних дітей».

Залишайте книги на видному місці.

«Я завжди залишаю книги, хоч свої, хоч дитячі, на такому місці, де діти їх помітять, зможуть дістати, взяти, погортати та почитати. Гарною традицією в нашій родині є презентування книг - і не обов’язково, щоб був якийсь привід. Я б порадив книгу «Вельветовий кролик» для презенту. Бо вона дарує теплі емоції, які завжди актуальні. До речі, в Польщі, наприклад, обов’язковим подарунком дитині на День святого Миколая є саме книжка. Там багато відданих читачів і ми маємо спільні проєкти з провідними видавництвами Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, а також Великої Британії, США та інших країн. Тож з впевненістю можна сказати, що книги видавництва «Ранок» полюбляють та дарують не лише в Європі, а й за її межами».

Міжнародний день дарування книг припадає на таку дату, яка неможлива без любові. І знайомити дитину з книгою, з її неймовірним світом, можна лише з цим почуттям. До того ж, цей день надихає людей по всьому світу та об’єднує не лише тих, хто любить читати. Тож приєднуйтесь до Дня книгодарування та подаруйте дітлахам цілий світ.