День книгодарування: даруємо книги з любов’ю
2020-02-13 09:00:09
Позиция
Чи знаєте ви книжкові свята? Можливо ви чули про День книгодарування? Чим він особливий та чому його потрібно відзначати в Україні? Про це та інше разом із генеральним директором провідного видавництва «Ранок».
Зимові свята ще не закінчилися. Тож готуйтеся ще до одного свята - Книгодарування. І до такого особливого дня експерт дитячої літератури та генеральний директор видавництва «Ранок», Віктор Круглов, повідав цікаву інформацію. Він розповів про історію свята, його особливості й навіть поділився своїм батьківським досвідом.
День книгодарування: коли? хто? навіщо?
З 2012 року 14 лютого святкують Міжнародний день книгодарування. Започаткувала його матуся 3 дітей та засновниця популярного американського порталу дитячої книжки “Delightful Children’s Books” Еммі Бродмур. А знаєте як виникла ідея? До Еммі підійшов її син та спитав, чому не існує такого особливого дня, коли всі можуть дарувати один одному книги. Тож на прохання сина мама і створила День книгодарування. День, коли кожен може подарувати цілий світ неймовірних пригод, яскравих емоцій, теплих спогадів, силу-силенну тепла, ще й прищепити любов до читання.
День книгодарування: чим особливий? як потрібно його відзначати в Україні?
Однією з особливостей Дня книгодарування є те, що він припадає на 14 лютого. Цей день дарує ще один привід нагадати про свої почуття. Також він особливий тим, що створений для популяризації читання, як серед малечі, так і серед дорослих, щоб люди розвивалися та духовно збагачувалися. Традиційно, у цей день люди обмінюються книгами: дарують їх один одному, чи навіть перехожим, залишають у поштових скринях, в книгарнях, бібліотеках. Головне - подарувати з книгою тепло, ніжність, увагу. Інколи людям не вистачає слів, щоб виразити ці всі почуття, а книга може сказати набагато більше ніж валентинка. Чому б і ні? А ще, це гарний привід змотивувати до читання.
День книгодарування: батьківський досвід
Батьківський досвід, мабуть, найцінніший. Тож тримайте декілька порад книжкового експерта, генерального директора видавництва «Ранок» В.В. Круглова:
Як прищепити любов до читання своїм дітям
- Головне показувати власний приклад.
«Я люблю читати. Тож коли з’являється вільна хвилинка, я беру до рук книгу. Діти бачать це та приєднуються до мене: сідають поруч зі своїми книгами й також читають».
- Обов’язково читати разом зі своїми дітьми, разом поринати в їхній казково-книжковий світ.
«Дитина просить, щоб ви почитали книгу? А ви її вже читали разів зі 100? Не зважайте! Читайте, як вперше, знаходьте щось нове, звертайте увагу на різноманітні дрібниці. Читайте за ролями, розіграйте цілі сцени з книг. Влаштовуйте театри (хоч і тіней). Вікторини також будуть доречними».
- Підбирайте книги за віком та інтересами.
«Дитячий читач – дуже мудрий. Він завжди точно знає, чого бажає. Враховуйте всі його побажання. Дитина бажає книжку з інтерактивними елементами? Запропонуйте з віконечками, шнурівочками або ж з доповненою реальністю. Хочеться щось інше? Тоді пізнавайте світ через комікси. Або ж пригадайте актуальні підліткові питання та завітайте на майстер-класи як вести свої влоги, вірити у свої сили, стати популярними серед однолітків або ж закохатися «по-вуха» чи навпаки. Це все з’явилося і на сторінках наших книг. І коли ми формуємо їх, то враховуємо всі потреби юних читачів, щоб створити сучасні книги для сучасних дітей».
- Залишайте книги на видному місці.
«Я завжди залишаю книги, хоч свої, хоч дитячі, на такому місці, де діти їх помітять, зможуть дістати, взяти, погортати та почитати. Гарною традицією в нашій родині є презентування книг - і не обов’язково, щоб був якийсь привід. Я б порадив книгу «Вельветовий кролик» для презенту. Бо вона дарує теплі емоції, які завжди актуальні. До речі, в Польщі, наприклад, обов’язковим подарунком дитині на День святого Миколая є саме книжка. Там багато відданих читачів і ми маємо спільні проєкти з провідними видавництвами Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, а також Великої Британії, США та інших країн. Тож з впевненістю можна сказати, що книги видавництва «Ранок» полюбляють та дарують не лише в Європі, а й за її межами».
Міжнародний день дарування книг припадає на таку дату, яка неможлива без любові. І знайомити дитину з книгою, з її неймовірним світом, можна лише з цим почуттям. До того ж, цей день надихає людей по всьому світу та об’єднує не лише тих, хто любить читати. Тож приєднуйтесь до Дня книгодарування та подаруйте дітлахам цілий світ.