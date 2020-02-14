Поездка Зеленского в Оман: Мендель комментирует, а НАПК начало проверку

Из-за сокрытия фактов или их нехватки, власть и ее критики используют в дискуссии предположения и эмоции

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала в Facebook расследование журналистов проекта Радио Свобода "Схемы", в котором говорится, что Владимир Зеленский находился в Омане в одно время с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Она пишет: "Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого есть братья, кто летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что Президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы" – это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказался более четко и категорично: "Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников"? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения".

Такие разъяснения официальных лиц вызвали в Сети главным образом негативные комментарии. В частности, Сергей Фурса, инвестиционный банкир из компании Dragon Capital, считает, что у власти уже есть презумпция виновности. Он пишет: "Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане. Потом вы врали, что он там с официальным визитом. Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой. А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу "не пойман не вор". У вас уже презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте".

Одновременно народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что НАПК, в ответ на него запрос, сообщило, что начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман.

Как ранее сообщал Фокус:

5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.

Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне. В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.

В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.