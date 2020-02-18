Спецрейс с украинцами из Китая прибудет во Львов, – СМИ
2020-02-18 16:52:53
Глава Львовской ОГА заявляет, что в области не планируют размещать эвакуированных украинцев
Спецрейс авиакомпании SkyUp с украинцами из Китая 20 февраля прибудет во Львов, сообщает avianews.com.
Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.
Рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек. С ними также полетят полицейский, два врача, медсестра, военный и работник консульства.
В то же время, глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал в Facebook, что во Львовской области не планируют размещать эвакуированных украинцев.
"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", – написал Козицкий.
При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что точную дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Авиаперевозчик SkyUp уже выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.
- Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.