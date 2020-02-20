Самолет с украинцами из Уханя наматывает круги над Харьковской областью

2020-02-20 08:45:53

225 0

На сайте Flightradar время прибытия перенесли на 8:56, а портом назначения до сих пор значится "Борисполь"

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя уже находится на территории нашей страны и наматывает круги в небе над Харьковского областью. Об этом свидетельсвуют данные сайта Flightradar.

самолет, китай, вирус, коронаврус

Аэропорт прибытия на данный момент неизвестен. Ранее в МОЗ сообщали, что борт прилелетит около 8 утра 20 февраля. На сайте авиакомпании местом прибытия был указан аэропорт "Борисполь".

Flightradar показывает местом назначения "Борисполь", а временем прибытия 8:56. Ранее было указано, что самолет должен прилететь в 8:05.

19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борту пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев, и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сойшли на землю два гражданина Казахстана.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...