У ранее прибывших из Китая украинцев коронавирус не зафиксировали, – МОЗ

Инкубационный период завершился в понедельник

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у прилетевших ранее из Китая граждан Украины во время инкубационного периода не было зафиксировано коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в понедельник исполнилось 14 дней со времени прилета последнего прямого рейса из Китая, то есть инкубационный период у прибывших завершился.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения у ни одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни", – написал Ляшко.

Он отметил, что в течение инкубационного периода с прибывшими из Китая людьми дважды связывались эпидемиологи (на 5 и 14 день).

"Теперь мы точно можем сказать – они здоровы. На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека. Напоминаю, что людей, прилетевших смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая", – заверил Ляшко.

Напомним, 19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борту пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев, и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сойшли на землю два гражданина Казахстана.

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя уже находится на территории нашей страны и наматывает круги в небе над Харьковского областью.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.

В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.