У ранее прибывших из Китая украинцев коронавирус не зафиксировали, – МОЗ

2020-02-20 09:44:15

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Инкубационный период завершился в понедельник

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у прилетевших ранее из Китая граждан  Украины во время инкубационного периода не было зафиксировано коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в понедельник исполнилось 14 дней со времени прилета последнего прямого рейса из Китая, то есть инкубационный период у прибывших завершился.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения у ни одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни",  – написал Ляшко.

Он отметил, что в течение инкубационного периода с прибывшими из Китая людьми дважды связывались эпидемиологи (на 5 и 14 день).

 "Теперь мы точно можем сказать  – они здоровы. На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека. Напоминаю, что людей, прилетевших смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая",  – заверил Ляшко.

Напомним, 19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борту пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев, и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сойшли на землю два гражданина Казахстана.

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя уже находится на территории нашей страны и наматывает круги в небе над Харьковского областью.

Как ранее сообщал Фокус:

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