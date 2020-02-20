Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

2020-02-20 19:29:23

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Апелляционная жалоба перенесена на понедельник, 2 марта

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения адвокатов подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), передает Интерфакс-Украина.

Данное решение Печерский суд вынес 20 февраля, таким образом, оставив в силе избранную ранее Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционная жалоба на арест Антоненко должна была быть рассмотрена в четверг утром, но из-за отсутствия доставки подозреваемого ее рассмотрение перенесли на понедельник, 2 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
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