Бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил, – Загороднюк

2020-02-27 00:09:30

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По мнению министра, целей атаки боевиков в районе Золотого могло быть несколько

Последнее крупное военное обострение в Луганской области не повлияет на планы последующего разведения сил на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

По мнению Загороднюка, целей атаки боевиков в районе Золотого могло быть несколько, в частности: срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов. Однако эта военная операция, по мнению министра, не удалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – считает глава оборонного ведомства.

На вопрос о том, поставил ли бой под Золотым-1 под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках, министр ответил отрицательно.

"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", – пояснил он.

Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.

"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор", – добавил он.

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