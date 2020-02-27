Бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил, – Загороднюк
2020-02-27 00:09:30
По мнению министра, целей атаки боевиков в районе Золотого могло быть несколько
Последнее крупное военное обострение в Луганской области не повлияет на планы последующего разведения сил на Донбассе.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.
По мнению Загороднюка, целей атаки боевиков в районе Золотого могло быть несколько, в частности: срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов. Однако эта военная операция, по мнению министра, не удалась.
"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – считает глава оборонного ведомства.
На вопрос о том, поставил ли бой под Золотым-1 под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках, министр ответил отрицательно.
"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", – пояснил он.
Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.
"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще четыре – получили ранения. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- В результате нападения боевиков погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.
- Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
- В результате боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов.
- 20 февраля луганские оккупанты передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля во время атаки боевиков в районе Золотого.