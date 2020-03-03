Коронавирус: SkyUp временно прекращает полеты в итальянский Турин

Как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp приостанавливает полеты в итальянский город Турин с 5 марта из-за распространения коронавируса в Италии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Руководство SkyUp Airlines приняло решение временно приостановить полеты в Турин – направление, находящееся в зоне роста случаев заражения новым коронавирусом на территории Италии. Изменения вступают в силу 5 марта", – сказано в сообщении.

"...мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", – сказал генеральный директор Евгений Хайнацкий.

В авиакомпании отмечают, что как только ситуация стабилизируется, SkyUp планирует возобновить приостановленные рейсы.

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы, должны обратиться за возвратом средств или согласовать с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы перевозчика.

В настоящее время SkyUp осуществляет одно сообщение с Италией – это Киев-Неаполь.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.

2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".