Таможенника, который проверял украинца с коронавирусом, изолировали на две недели

2020-03-03 18:21:42

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Смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находятся под наблюдением медиков

Работника таможни, проверял на границе украинца, у которого позже обнаружили коронавирус, поместили на самоизоляцию под наблюдением врачей в течение двух недель.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни.

"Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей. Инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля, больного коронавирус, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания", – сказано в сообщении.

Кроме того, смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

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