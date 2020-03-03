Коронавирус в Украине: Минздрав назвал условия введения карантина

Карантин введут, если будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что карантин из-за коронавируса в Украине будут вводиться после регистрации случаев внутренней передачи инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он рассказал о усилении изоляционных мероприятий на границе и в отдельных регионах.

"Это планируется, когда будет зафиксирован первый случай внутриукраинской передачи вируса. Сейчас система работает в таком же режиме повышенной готовности, наша главная задача сейчас - вовремя выявлять и локализировать импортированные случаи заражения вирусом", – сообщил он.

По словам Ляшко, после фиксации первого случая внутриукраинской передачи вируса, медики запустят другой алгоритм и перейдут в другую фазу реагирования.

"Если будет зафиксировано внутриукраинское распространение вируса за пределы определенной административной территории, будет следующий этап, выписанный эпидемиологами, который будет доведен органам местного самоуправления. А если будет необходимость – то и Кабинету министров, для введения карантина на той или иной территории Украины", – сказал Ляшко.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки. При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции. Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Супруга мужчины чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.

2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".