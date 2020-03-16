В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса

2020-03-16 10:02:00

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Заболевания подтвердили в Черновицкой области

В Украине подтвердили еще два случая инфицирования коронавируса. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Заболевания подтвердили в Черновицкой области. Всего в Украине 5 случаев инфицирования, один летальный.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. 80 подозрений не подтвердились, еще 9 исследуются.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта. Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии.

12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции, один из которых – в Житомирской области в 71-летней женщины.

Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы и посещала церковь. 13 марта она умерла. Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

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