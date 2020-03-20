В Украине заразились коронавирусом 29 человек, – МОЗ
2020-03-20 21:12:00
Еще об одном новом случае без подробностей сообщил глава Киевской ОГА. В сводке МОЗ о нем не говорится
Временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области зафиксирован третий случай коронавируса.
Об этом Володин написал на своей странице в Facebook.
При этом Володин не сообщил подробностей и попросил людей не поддаваться панике.
"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", – написал он.
Однако Центр общественного здоровья Украины сообщает в Facebook, что по состоянию на 20:00 20 марта в Киевской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
При этом всего подтверждено 29 случаев COVID-19 в стране.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (+1) области и г. Киев (2).
Также исследования проводили региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая – 5; Днепропетровская – 2; Житомирская – 1; Харьковская – (1); Львовская – (1); м. Киев – 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве, Днепропетровской и Черновицкой областях.
- В Украине уже умерли три человека с коронавирусом - 71-летняя женщина в Радомышле и 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти).
- 20 марта из больницы в Черновцах выписали первого пациента, который заразился коронавирусом.
- Во Львове также подтвердился первый случай заражения коронавирусом.