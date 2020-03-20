Еще об одном новом случае без подробностей сообщил глава Киевской ОГА. В сводке МОЗ о нем не говорится

Временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области зафиксирован третий случай коронавируса.

Об этом Володин написал на своей странице в Facebook.

При этом Володин не сообщил подробностей и попросил людей не поддаваться панике.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", – написал он.

Однако Центр общественного здоровья Украины сообщает в Facebook, что по состоянию на 20:00 20 марта в Киевской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

При этом всего подтверждено 29 случаев COVID-19 в стране.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (+1) области и г. Киев (2).

Также исследования проводили региональные лаборатории, которые обнаружили: Черновицкая – 5; Днепропетровская – 2; Житомирская – 1; Харьковская – (1); Львовская – (1); м. Киев – 1.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: