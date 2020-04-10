Статистика коронавируса в Украине на 10 апреля: 311 новых случаев и 12 смертей за сутки

Всего в Украине заболели 2203 человека, 69 из них скончались, 61 — выздоровел

За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 10 апреля количество заболевших выросло до 2203 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Также за сутки зарегистрированы 12 новых смертей (всего - 69 человек), выздоровели - 16 (всего - 61).

Среди умерших - 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели несколько сопутствующих заболеваний.

По состоянию на утро 10 апреля в лабораториях проверили 23522 образцов (за сутки - 2929). При этом в ЦОЗ отмечают, что исследуются образцы не только лиц с подозрением на коронавирус, но и контактных лиц. Кроме того проводится повторное тестирование для людей, которые выздоровели.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 119 случаев;

Волынская обл. - 41 случай;

Днепропетровская обл. - 52 случая;

Донецкая обл. - 11 случаев;

Житомирская обл. - 41 случай;

Закарпатская обл. - 56 случаев;

Запорожская обл. - 54 случая;

Ивано-Франковская обл. - 254 случая;

г. Киев - 348 случаев;

Киевская обл. - 140 случаев;

Кировоградская обл. - 82 случая;

Львовская обл. - 82 случая;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 46 случаев;

Полтавская обл. - 20 случаев;

Ровенская обл. - 85 випкив;

Сумская обл. - 63 случая;

Тернопольская обл. - 196 случаев;

Харьковская обл. - 6 случаев;

Херсонская обл. - 27 случаев;

Хмельницкая обл. - 16 случаев;

Черкасская обл. - 86 случаев;

Черновицкая обл. - 366 случаев;

Черниговская обл. - 9 случаев.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.