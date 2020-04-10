Статистика коронавируса в Украине на 10 апреля: 311 новых случаев и 12 смертей за сутки
2020-04-10 10:01:39
Всего в Украине заболели 2203 человека, 69 из них скончались, 61 — выздоровел
За сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на 10 апреля количество заболевших выросло до 2203 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.
Также за сутки зарегистрированы 12 новых смертей (всего - 69 человек), выздоровели - 16 (всего - 61).
Среди умерших - 29 мужчин и 40 женщин. 80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели несколько сопутствующих заболеваний.
По состоянию на утро 10 апреля в лабораториях проверили 23522 образцов (за сутки - 2929). При этом в ЦОЗ отмечают, что исследуются образцы не только лиц с подозрением на коронавирус, но и контактных лиц. Кроме того проводится повторное тестирование для людей, которые выздоровели.
Статистика по регионам:
Винницкая обл. - 119 случаев;
Волынская обл. - 41 случай;
Днепропетровская обл. - 52 случая;
Донецкая обл. - 11 случаев;
Житомирская обл. - 41 случай;
Закарпатская обл. - 56 случаев;
Запорожская обл. - 54 случая;
Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
г. Киев - 348 случаев;
Киевская обл. - 140 случаев;
Кировоградская обл. - 82 случая;
Львовская обл. - 82 случая;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 46 случаев;
Полтавская обл. - 20 случаев;
Ровенская обл. - 85 випкив;
Сумская обл. - 63 случая;
Тернопольская обл. - 196 случаев;
Харьковская обл. - 6 случаев;
Херсонская обл. - 27 случаев;
Хмельницкая обл. - 16 случаев;
Черкасская обл. - 86 случаев;
Черновицкая обл. - 366 случаев;
Черниговская обл. - 9 случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.
- Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал показания к госпитализации больных с подозрением/подтвержденным диагнозом коронавирус.