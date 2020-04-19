Зеленский поблагодарил духовенство и прихожан за сознательность в дни празднования Пасхи

В большинстве храмов богослужения проходили либо за закрытыми дверями, или в присутствии незначительного количества прихожан

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главам ОГА и полиции за добросовестную работу, а духовенству и верующим за гражданскую сознательность в дни празднования Пасхи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью", – цитирует президента его пресс-служба.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов были соблюдены карантинные требования, и не было допущено большого скопления людей. Богослужения проходили либо за закрытыми дверями, или в присутствии незначительного количества прихожан.

"Однако в нескольких областях, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола", – отмечается в сообщении.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником говорил, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных COVID-19 может составить до 10% населения Украины.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин из-за коронавируса. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

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