Бывшему заместителю Кличко объявили о подозрении

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

Полиция сообщила о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской администрации Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

В данное время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ночью патрульные в центре Киева остановили автомобиль, в котором за рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Причина остановки - авто ехало с невключенными фарами. Полицейские составили админпротокол на водителя, но заместитель мэра Киева начал дебоширить: сначала он спрашивал у полицейских, знают ли те кого они остановили, а потом вышел из машины и наборосился на инспектора с кулаками.

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Владимира Слончака задержали, а полицейского повезли в больницу с травмой.

Людмила Костенко отказалась проходить тест на алкогольное опьянение. Машину забрали на штраф-площадку.

Мэр Киева Виталий Кличко сразу же отреагировал на ситуацию и заявил, что принял решение по Слончаку как только узнал об инциденте поздним вечером. Позже стало известно, что полиция открыла уголовное дело против Владимира Слончака. Дело открыто по ч.2 ст.345 УК (угрозы или насилие в отношении правоохранителя), ему грозит до пяти лет лишения свободы. А сам Кличко на брифинге заявил, что уволил Владимира Слончака с должности замглавы КГГА.

Сам Владимир Слончак отрицает, что нападал на полицейского. По его словам, патрульные сами превысили свои полномочия, чем и вызвали у него возмущение.

Как ранее сообщал Фокус:

Другой заместитель Кличко – Николай Поворозник – якобы требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Правоохранители якобы задержали посредника после получения взятки в сумме 60 тысяч долларов.

Поворозник опроверг информацию о том, что был пойман на взятке, а мэр Киева Виталий Кличко призвал НАБУ открыто расследовать дело в отношении своего заместителя.