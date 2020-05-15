"Неправильно поняли". Саакашвили объяснил свои слова об отказе от кредита МВФ

Саакашвили говорит, что выступает за укрепление связей, которые полезны для усиления реформ в стране

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что любые попытки сейчас выйти из программы МВФ будет отвечать только врагам Украины, но стратегически Украина должна двигаться к сиуации, когда помощь МВФ больше не будет нужна.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Некоторые люди неправильно поняли мою позицию по МВФ. Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошего сотрудничества, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", – заявил он.

Саакашвили говорит, что выступает за укрепление связей, которые полезны для усиления реформ в стране.

"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", – сказал Саакашвили.

Накануне Саакашвили заявил, Украина сильная и может отказаться от сотрудничества с МВФ.

"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", – отметил он.

7 мая стало известно, что Украина и МВФ отложили подготовку к ранее предварительно согласованной трехлетней программе расширенного финансирования EFF и готовят 18-месячную программу Stand-by.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".

13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.