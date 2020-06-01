ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола
Глава ведомства уверяет, что такими делами занимаются лучшие следователи
Государственное бюро расследований расследует около 5000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Об этом заявил и.о. директора ведомства Александр Соколов.
Расследование таких дел занимаются специальные подразделения, созданные в структуре ГБР.
"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности касающихся жесткого обращения и пыток", - заявил Соколов.
По его словам, такие преступления расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.
- Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив. Их жетвой - 26-летняя жительница села Ставы, которая воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью
- Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию. 26 мая Кузива и Сулиму арестовали на два месяца. Им грозит лишение свободы на 12 лет.