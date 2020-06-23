Взрыв на Позняках: соседний дом проверят специалисты
На Позняках завершают обследования соседних секций в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв, затем будет проводиться проверка соседнего дома на улице Григоренко, 41.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
К обследованию домов привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций.
По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, сейчас завершается обследование 1-5 секций. Решение о заселении людей обратно в дома будет принято только на основе выводов специалистов.
Продолжается инструментальный контроль секции № 6, где и произошел взрыв, чтобы не допустить разрушения конструкций.
Напомним, в доме, который находится по соседству с пострадавшей от взрыва десятиэтажкой на Позняках, жильцы заметили трещины на стенах.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв. Во время происшествия часть квартир многоэтажного дома была полностью уничтожена.
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Киевские власти готовы выделить из резервного фонда бюджета 30 млн гривен для решения жилищного вопроса людей, в доме которых на Позняках произошел взрыв.
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Во вторник, 23 июня, на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело погибшего мужчины, которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: 2-х женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также 3-х мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.
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Под завалами разрушенного взрывом дома на столичных Позняках погибших больше нет.