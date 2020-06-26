Потоп на Западной Украине: Венгрия направит инженерный батальон "Тиса"
МИД Украины также проводит работу с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", – сообщил Кулеба.
По словам Кулебы, МИД Украины проводит работу также с другими странами и НАТО, чтобы помочь украинским регионам, которые пострадали в следствие стихии.
"Венгерские солдаты Многонационального технического батальона Тиса, который специализируется на выполнении задач после стихийных бедствий, готовы отправиться в указанное место, если этого потребуют украинские власти", – пишет Сийярто на своей странице в Facebook.
Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.
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