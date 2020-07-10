Статистика коронавируса в Украине на 10 июля: за сутки – рекордные 1016 выздоровевших
Предыдущий рекорд зафиксировали 8 июля. Тогда от COVID-19 вылечились 926 человек
По состоянию на 10 июля с начала эпидемии в стране медики зафиксировали 52 043 случаев коронавируса и 1 345 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
За сутки выявлено 819 новых случаев COVID-19 и 18 летальных исходов.
Как и 8 июля, количество выздоровевших превышает количество заболевших: с начала эпидемии 24 800 человек побороли болезнь (1 016 – за прошедшие сутки).
И даже более того: в Украине также установлен рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущий рекорд фискировали 8 июля – тогда сообщалось о 926 случаях выздоровления.
Наибольший прирост новых случаев коронавируса показали Киев (118), Закарпатская область (112) и Львовская область (82).
Статистика по регионам:
Львовская область – 6 763 заболевших (82 за сутки);
Киев – 5 990 (118);
Черновицкая – 5 096 (22);
Ровенская – 4 454 (74);
Закарпатская – 3 734 (112);
Киевская – 2 940 (45);
Волынская – 2 932 (57);
Ивано–Франковская – 2 915 (58);
Харьковская – 2 577 (56);
Тернопольская – 2 174 (21);
Винницкая – 2 060 (39);
Одесская – 2 108 (56);
Житомирская – 1 512 (12);
Днепропетровская – 1 137 (7);
Хмельницкая – 881 (16);
Донецкая – 751 (2);
Черкасская – 725 (18);
Кировоградская – 670 (1);
Запорожская – 610 (5);
Черниговская – 592 (7);
Николаевская – 467 (2);
Полтавская – 330 (3);
Сумская – 332 (4);
Херсонская – 201 (2);
Луганская – 90 (-).