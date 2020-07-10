Статистика коронавируса в Украине на 10 июля: за сутки – рекордные 1016 выздоровевших

Предыдущий рекорд зафиксировали 8 июля. Тогда от COVID-19 вылечились 926 человек

По состоянию на 10 июля с начала эпидемии в стране медики зафиксировали 52 043 случаев коронавируса и 1 345 смертей от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За сутки выявлено 819 новых случаев COVID-19 и 18 летальных исходов.

Как и 8 июля, количество выздоровевших превышает количество заболевших: с начала эпидемии 24 800 человек побороли болезнь (1 016 – за прошедшие сутки).

И даже более того: в Украине также установлен рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущий рекорд фискировали 8 июля – тогда сообщалось о 926 случаях выздоровления.

Наибольший прирост новых случаев коронавируса показали Киев (118), Закарпатская область (112) и Львовская область (82).

Статистика по регионам:

Львовская область – 6 763 заболевших (82 за сутки);

Киев – 5 990 (118);

Черновицкая – 5 096 (22);

Ровенская – 4 454 (74);

Закарпатская – 3 734 (112);

Киевская – 2 940 (45);

Волынская – 2 932 (57);

Ивано–Франковская – 2 915 (58);

Харьковская – 2 577 (56);

Тернопольская – 2 174 (21);

Винницкая – 2 060 (39);

Одесская – 2 108 (56);

Житомирская – 1 512 (12);

Днепропетровская – 1 137 (7);

Хмельницкая – 881 (16);

Донецкая – 751 (2);

Черкасская – 725 (18);

Кировоградская – 670 (1);

Запорожская – 610 (5);

Черниговская – 592 (7);

Николаевская – 467 (2);

Полтавская – 330 (3);

Сумская – 332 (4);

Херсонская – 201 (2);

Луганская – 90 (-).