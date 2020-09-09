Обнаружили коронавирус. Заседание комитета нацбезопасности из-за обострения на Донбассе перенесли

Коронавирус выявлен у одного из сотрудников аппарата, который должен был участвовать в заседании.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был рассмотреть обострение ситуации на Донбассе. Но заседание перенесли из-за коронавируса.

Об этом сообщил член комитета Федер Вениславский.

По его данным, коронавирус выявлен у одного из сотрудников аппарата. Комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом "секретно".

Депутаты должны были обсуждать ситуацию на Донбассе. В частности, нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего. Также на заседании планировали заслушать министра обороны.

Кроме того, на сайте Верховной рады указано, что заседания комитета по вопросам национальной безопасности, проведение которых запланировали на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением режима самоизоляции.

Отметим, в связи с резким обострением ситуации на Донбассе украинская делегация в ТКГ во главе с Леонидом Кравчуком собрала срочное совещание по поводу обстрела боевиков, где заявила, что Украина продолжит придерживаться перемирия и не будет реагировать на провокации.

Только за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных ВСУ погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.