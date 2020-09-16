В Умань для поддержания порядка прибыли 560 полицейских со всей Украины

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Начальник главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко довел до полицейских основные задачи правоохранителей", – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские прибыли в Умань

В частности, одна из них – обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Напомним, правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают. В связи коронавирусом министр МВД Арсен Аваков заявлял, что в 2020 году в Умань приедут около 3000 паломников.

В среду, 16 сентября, стало известно, что Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, где сейчас находятся 1,5 тысячи хасидов.

Инциденты с хасидами в 2020 году

В этом году уже произошло несколько конфликтов с участием хасидов, которым удалось попасть в Умань до 28 августа. Так, 14 сентября в Умани разгорелся скандал между хасидами и местными жителями из-за синагоги, которая, по мнению местных, была построена незаконно.

Ранее в Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана. Позже стало известно, что дебоширов, устроивших погром, выдворят из Украины.

Также в ночь на 1 сентября в Умани произошел конфликт, во время которого местные жители в потасовке ударили хасида в лицо и разбили нос.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.