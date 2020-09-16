Геращенко: "Хасидов обманом заманили в Беларусь"

Паломникам сообщили, что их якобы могут пропустить через Беларусь в Украину.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что паломников-хасидов, которые сейчас находятся на украино-белорусской границе, фактически обманули, сообщив, что их якобы могут пропустить через Беларусь в Украину.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Он напомнил, что в Украине было принято решение об ограничении въезда для иностранцев в связи с коронавирусом. Эти ограничения коснулись также и граждан Израиля, о чем было проинформировано дипломатическое представительство этой страны.

"А те люди, которые обманным путем выманили представителей религиозного течения хасидов в Беларусь и пообещали им, что их могут пропустить в Украину – эти люди совершили, по моему мнению, правонарушение в отношении тех людей, которые были фактически обмануты и выманены в Беларусь", – сказал Геращенко.

По его словам, украинская сторона разъясняет хасидам на границе, что им необходимо вернуться туда, откуда они приехали – в Израиль или другие страны.

"Но на сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований… Нужно уважать законы нашей страны", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань.

Правительство Украины запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Вечером 15 сентября, замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что МИД обратился к белорусской стороне с требованием не оформлять разрешения на выезд в Украину для лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины находятся свыше полутора тысяч евреев-хасидов, которые намерены попасть в Умань. Несмотря на напряженность ситуации, паломников на границе кормят кошерной едой.

16 сентября Кабинет министров Украины решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".