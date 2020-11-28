Никаких оснований для срочного введения локдауна в Украине нет, – Арахамия

В "Слуге народа" считают, что в Украине достаточно койко-мест для больных.

В Украине в настоящее время нет каких-либо оснований для немедленного введения локдауна.

Такое мнение выразил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания руководства парламента, лидеров фракций и групп, в котором принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНИАН.

Арахамия отметил, что на совещании пришли к выводу, что сейчас нет причин для введения локдауна.

Глава фракции также добавил, что, по расчетам эпидемиологов, чтобы "локдаун сработал, нужно время – минимум 15 дней до трех недель".

При этом он отметил, что на совещании речь шла о том, что "по состоянию на настоящее время у нас достаточно койко-мест в больницах, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна".

Арахамия также отметил, что Верховная Рада должна принять на следующей неделе законопроект, который позволит выплатить обещанные президентом выплаты представителям малого бизнеса, которые будут вынуждены прекратить свою работу на период локдауна – до 8 тысяч гривен на человека, пишет Укринформ.

По расчетам правительства, получить эту помощь смогут около 3 млн человек.

Тем временем источник Telegram-канала "Легитимный" уточняет, что в Офисе президента в принятии решения о введении локдауна полагаются на следующие данные:

– количество умерших в день;

– количество прироста "тяжелобольных" (скорость заполнения койко-мест).

И только третьим пунктом следует общее количество заболевших. "Легитимный" поясняет, что сама цифра роста заболевших в сутки психологически воздействует на людей, которые, видя такой всплеск, сами начинают поддерживать тотальный карантин.

Напомним, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов предложил ввести жесткий карантин из-за коронавируса на рождественские праздники на три-четыре недели. Он заявил, что не верит в карантин выходного дня. А глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести по всей стране жесткий двухнедельный карантин на период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести жесткий локдаун в Украине не менее, чем на три недели.

В Офисе президента Украине и правительстве изучают несколько вариантов введения локдауна в период новогодних праздников из-за стремительного распространения коронавируса.

В Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня не дал результатов для уменьшения количества новых заражений коронавирусом.