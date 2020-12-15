Со школьной скамьи: возможности IT-образования в Украине

Успешность в выбранной профессии во многом зависит от основ, которые закладываются еще в школе. Многие могут с этим поспорить, мол, оценки не играют никакой роли во взрослой жизни, школа не дает настоящих знаний и тому подобное. Однако это скорее значит, что действующая система среднего образования нуждается в серьезном реформировании, если она не вполне справляется с подготовкой ко взрослой жизни. Ведь квалифицированные учителя и нестандартный подход к преподаванию способны заинтересовать детей, помочь им определиться со своей будущей деятельностью, дать толчок и направление для развития. А это сэкономит в будущем такое драгоценное время и позволит быстрее добиться результатов.

Особенно это заметно на примере цифрового образования. IT-специальности сегодня очень востребованы, а сама сфера развивается так стремительно, что даже профессионалам приходится постоянно держать руку на пульсе, чтобы успевать за ней. Это бурное развитие влияет и на образование, поскольку в Украине активно работают курсы, школы и кружки по программированию. Одна из таких инициатив – «IT-школа Samsung» – помогает украинским старшеклассникам разобраться в тонкостях цифровых технологий и начать свой путь в IT.

От концепции к практике

Внедрение цифровых технологий в украинское образование подстегнула эпидемия и необходимость преподавать в режиме онлайн. Поэтому весной украинские школы активно осваивали онлайн-инструменты и ресурсы, с которыми продолжают работать и в новом учебном году. Важность точных и инженерных наук признает и Министерство образования и науки, которое в сентябре приняло Концепцию развития STEM-образования до 2027 г. Ведомство планирует широкомасштабное внедрение методик и программ STEM-образования в учебных заведениях всех уровней, привлекать работодателей и ученых к работе в этом направлении, а у учеников формировать компетентности, актуальные на рынке труда.

На формирование актуальных навыков направлена и работа «IT-школы Samsung». Она функционирует в Украине с 2016 года, когда первые две школы открылись в Киеве. Первые результаты оказались довольно успешными, поэтому со временем инициатива расширилась: новые школы открылись в Харькове, Львове и Днепре, в них увеличилось количество участников. При нормальных условиях обучение проходит два раза в неделю в специально оборудованных компанией Samsung современных компьютерных классах, а с началом пандемии – онлайн. Такой формат не помешал получению качественного IT-образования уровня: в прошлом учебном году большинство учащихся успешно закончили курс и защитили свои финальные проекты на региональном и финальном уровнях, представив презентации онлайн. С началом нового учебного года «IT-школа Samsung» также продолжила свою деятельность, предоставляя возможность способным и мотивированным школьникам приобретать знания онлайн несмотря на сложную ситуацию в связи с эпидемией.

Подготовка к реальной жизни

Помимо концепции развития STEM-образования Министерство образования и науки обновило учебные программы по информатике. Согласно обновленным программам ученики 9 — 10 классов знакомятся с базами данных, учатся анализу и визуализации данных, изучают графические и фоторедакторы, документооборот, основы цифровой безопасности и веб-программирования. В профильной программе добавляются алгоритмы, парадигмы и технологии программирования – на общем, ознакомительном уровне.

В то же время прогресс в информационных технологиях не стоит на месте и не ждет, когда наступит время обновить учебные планы. «В информатике новые технологии появляются каждый день, а учебники обновляются не каждый год. Поэтому нужно самому искать информацию, чтобы наполнять урок», – говорит Александр Жук, учитель информатики из Запорожья и лауреат Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Чтобы овладеть актуальными знаниями вне школы, родители и их дети обращаются в частные школы с IT-уклоном, где обучают программированию, веб-дизайну, разработке сайтов, игр и мобильных приложений, еще и делают акцент на английском языке, который в современной жизни нужен независимо от профессии. Однако таких заведений мало, да и не каждая семья может позволить отправить туда своих детей.

Несколько иной подход у «IT-школы Samsung», которая сотрудничает с украинскими учебными заведениями и помогает усилить школьный курс программирования практическими навыками. В школу могут поступить ученики 9-10 классов, которые по результатам предварительного тестирования продемонстрируют знания по математике и логике. Благодаря этому талантливые дети имеют возможность получить основы качественного IT-образования независимо от финансового положения своих семей. Старшеклассники, которые прошли тестирование, в течение года учатся под руководством специалистов с реальным опытом работы в отрасли, которые помогают им сформировать практические навыки программирования Java на Android. А в конце команды старшеклассников представляют результаты своего труда в ходе финальной защиты проектов: созданные ими приложения на базе Android.

Тест-драйв профессии

Сперва может показаться, что это мало чем отличается от различных IT-курсов, которые легко можно найти в любом городе. Согласно рейтингу специализированного портала DOU, наиболее популярными направлениями, которые изучают на таких курсах, является QA (тестирование качества программных продуктов), Java, Front-End и C # /. Net. Похожие программы предлагают также региональные представительства крупных компаний. Однако кое-чем они отличаются от «IT-школы Samsung» – их обучение не ориентировано на детей. Их скорее интересует привлечь студентов и взрослых, стремящихся изменить сферу деятельности.

В этом плане «IT-школа Samsung» является уникальным проектом, ведь она сотрудничает с учреждениями среднего образования и направляет свою программу именно на школьников. К тому же упор на практической составляющей дает старшеклассникам возможность присмотреться к профессии и определиться, действительно ли это то, чему они хотят посвятить свою жизнь. Такой подход к обучению стимулирует учеников быть самостоятельными и по-настоящему готовит к будущему.

Так, по словам Андрея Скакуненко, одного из преподавателей «IT-школы Samsung», примерно 30% всех учащихся на протяжении обучения отсеиваются и не доходят до финальной стадии защиты проектов. Но отрицательный результат – это тоже результат, и таким образом кто-то может вовремя обратить внимание на другие сферы деятельности, а другие – удостовериться в своем выборе.

«Я сейчас думаю: остановиться на программировании или продолжить поиски другой сферы, поэтому мне очень хотелось пообщаться с настоящими программистами, понять, какова их жизнь. И в этом плане IT-школа очень полезна. Преподаватели всегда помогали, учили работать максимально самостоятельно. Самый трогательный момент случился, когда мы презентовали наш проект в Министерстве образования (в 2019 году) и науки и видели, что президент Samsung и заместитель министра играли в нашу игру и советовались, как легче перейти на новый уровень. Кстати, мы планируем ее доработать и монетизировать, думаю, это вполне реально», – делится выпускник «IT-школы Samsung» 2019 года Павел Глуховский, ученик киевского лицея №145.