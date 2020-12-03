Главе "Партии венгров Украины" готовят подозрение, – глава Закарпатской ОГА

Ранее СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья по подозрению в поддержке сепаратизма.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров сообщил, что прокуратура области готовит подозрение лидеру Партии венгров Украины Василию Брензовичу. Об этом Петров сообщил в интервью Укринформу.

"Могу заявить, что сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я провел совещание с правоохранителями – они уверены, что будет подозрение", – заявил Петров о подозрении Брензовичу.

По его словам, подозрение готовят исключительно по результатам деятельности Брензовича.

"Венгерского вопроса нет, есть люди, которые на этом спекулируют", — сказал глава ОГА.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На проверку СБУ сразу отреагировал Будапешт, заявив в Альянсе, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти.

В день местных выборов 25 октября глава МИДа Венгрии публично призвал жителей Закарпатья отдать свой голос за "Партию венгров Украины". На следующий день МИД Украины вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства Венгрии в местные выборы.

26 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они запретили двум венгерским чиновникам въезжать в Украину и инициировали введение запрета еще нескольким венграм, которые вмешивались в избирательную кампанию на Закарпатье. 6 ноября Кулеба сообщил, что договорился с венгерской стороной "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог.