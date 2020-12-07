Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в январе, – Минздрав

Спад заболеваемости COVID-19 ожидается не ранее февраля 2021 года.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил, что несколько пиковых периодов заболеваемости COVID-19 ожидаются в середине января и продлятся до середины февраля. Об этом Кузин сообщил в интервью Liga.net.

По его словам, по математическим моделям, естественный спад заболеваемости COVID-19 ожидается не ранее февраля 2021 года.

Кузин считает, что локдаун необходимо вводить до того, как произойдет коллапс. Целесообразно объявить локдаун перед новогодними праздниками, а закончить в середине января.

"Международные исследования показывают, что усиливать карантин необходимо минимум на три недели. Так можно будет получать минус 80% заражений ежедневно", – сказал он.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.