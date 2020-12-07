Локдаун в новогодние праздники меньше ударит по экономике, – Немчинов

Транспорт во время локдауна будет работать со значительными ограничениями, считает министр.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что жесткий карантин в Украине на зимние праздники будет менее болезненным для экономики. Об этом он сообщил в Telegram.

"Мы понимаем, что жесткие ограничения — это удар по экономике. И чем жестче они будут, тем труднее будет из них выходить. Поэтому и говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики, наверное, будет менее болезненным, чем введение их немедленно", — сказал Немчинов.

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Немчинов считает, что транспорт во время локдауна будет работать со значительными ограничениями, передает УНИАН.

Для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

"Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать. В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить использование общественного транспорта, а также межрайонное и межобластное сообщение", – сказал он.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.