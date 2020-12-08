Локдаун в Украине вряд ли введут 2 января, – Степанов

Кабмин работает над финальным документом по локдауну, который будет представлен 9 декабря.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что это (начало локдауна — ред.) будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, они все будут действенными. Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января — начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом", – говорит Степанов.

По его словам, решение по локдауну будет принято 9 декабря.

"Мы завтра финализируем документ. Сейчас проходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем что и как", — сказал он.

По его словам, что можно сказать точно – это то, что транспорт продолжит работу.

"Сейчас могу точно сказать, что будет работать транспорт. Мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине", – говорит Степанов.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.