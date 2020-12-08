В Киеве могут ограничить работу транспорта во время локдауна

В последнюю очередь будет закрыт метрополитен: подземка имеет хорошую вентиляцию и там обеспечен контроль за ношением масок.

Начальник главного управления Госпотреблужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что для предотвращения распространения COVID-19 рассматривают ограничения работы общественного транспорта – в первую очередь это касается маршрутных такси. Об этом Рубан сообщил в эфире Громадского радио.

По его словам, в последнюю очередь будет закрыт метрополитен, так как имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок.

"При несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт. На последнем месте метро благодаря хорошей вентиляции и контроля ношение масок. Поэтому ограничения в работе метро рассматривать в последнюю очередь", — говорит он.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.