Украинская ученая Евгения Прекрасная получила международную стипендию на исследование Антарктиды

Евгения работает над проектом, целью которого является исследование механизмов взаимодействия бактерий с растением — "луговик антарктический".

Украинская ученая Евгения Прекрасная стала одной из четырех стипендиаток от Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR). Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Евгения работает над проектом, целью которого является исследование механизмов взаимодействия бактерий с растением — "луговик антарктический" (Deschampsia antarctica), сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Почему именно луговик, в отличие от большинства растений, может выживать в суровых условиях Антарктиды? Существует предположение, что его "суперсилой" является именно симбиоз с некоторыми уникальными экстремофильными бактериями", — сообщили в НАНЦ.

Стипендия обеспечивает украинцы возможность проведения лабораторных исследований антарктических бактерий, отобранных на станции "Академик Вернадский", в Университете Оул в Финляндии.

Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) — ведущая международная организация мирового научного сообщества, которая определяет направления исследований в Антарктиде и координирует международное сотрудничество исследователей в Антарктиде. Ежегодно SCAR присуждает не более пяти стипендий для молодых ученых, занимающихся наиболее актуальными и важными исследованиями на мировом уровне, и требуют ресурсов, которых нет в их стране, но которые можно получить в международной коллаборации.

Напомним, в ноябре 2020 года Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) присоединилось к программе NASA "Артемида" (Artemis) по принципам исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.