Когда похоронят Геннадия Кернеса: появилась первая информация

Тело мэра Харькова доставят в Украину после того, как немецкие власти оформят все необходимые документы

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса похоронят в начале следующей недели, передает 057.ua со ссылкой на слова секретаря мэрии Игоря Терехова.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник или во вторник — все зависит от того, как немецкие власти все оформят", – заявил он.

Терехов добавил, что церемонию организуют так, чтобы попрощаться с Геннадием Кернесом смогли все желающие.

Геннадий Кернес руководил Харьковом 10 лет. В связи с его смертью в городе объявлен трехдневный траур с 17 по 19 декабря. Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

[ + – ] Мэр Харькова Геннадий Кернес и секретарь горсовета Игорь Терехов Фото: Facebook/ Игорь Терехов

Причиной смерти городского головы Харькова стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Еще 17 сентября его госпитализировали в немецкую клинику "Шарите", где лечили от COVID-19.

Находясь на больничной койке, Геннадий Кернес на местных выборах 25 октября выиграл выборы с результатом 60,34%.

Первая сессия Харьковского горсовета восьмого созыва прошла без переизбранного мэра. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу городского головы еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.

11 декабря состояние Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка.

17 декабря друг мэра Харькова бизнесмен Павел Фукс сообщил о его смерти. Позже факт подтвердили родственники Кернеса, а также секретарь горсовета Игорь Терехов.