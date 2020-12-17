Отношение не было однозначным: У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса

В Офисе президента отметили, что Кернеса ценили харьковчане.

Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В ОП отметили, что отношение к Геннадию Кернесу в обществе не было однозначным, но у него было видение развития города и люди за это его ценили.

"Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Кернесе. Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", — говорится в заявлении.

Причиной смерти городского головы Харькова стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Еще 17 сентября его госпитализировали в немецкую клинику "Шарите", где лечили от COVID-19.

Находясь на больничной койке, Геннадий Кернес на местных выборах 25 октября выиграл выборы с результатом 60,34%.

Первая сессия Харьковского горсовета восьмого созыва прошла без переизбранного мэра. На ней глава теризбиркома сказала, что Кернес принял присягу городского головы еще в 2010 году, потому его можно признать переизбранным мэром города.

11 декабря состояние Кернеса ухудшилось: у него отказала вторая почка.

17 декабря друг мэра Харькова бизнесмен Павел Фукс сообщил о его смерти. Позже факт подтвердили родственники Кернеса, а также секретарь горсовета Игорь Терехов.