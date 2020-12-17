В Минздраве хотят вакцинировать от COVID-19 жителей временно оккупированных территорий

В Минздраве рассчитывают, что Национальный план вакцинации от коронавируса утвердят до конца недели.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге 17 декабря рассказал, что он поручил включить в Национальный план вакцинации от COVID-19 жителей временно оккупированных территорий.

"Вчера я дал задачу внести соответствующие изменения в Национальный план и предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам для всех украинцев", — сказал Степанов.

В Минздраве рассчитывают на то, что Национальный план вакцинации от коронавируса утвердят уже до конца текущей недели.

Степанов отметил, что Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации занимаются разработкой специальной электронной платформы, на которой смогут зарегистрироваться все желающие получить прививку от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года. Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта 2021 года.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Михаил Радуцкий же говорит, что в Украине вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов.

16 декабря Степанов рассказал, что для вакцинации необходимо 15,1 млрд гривен, но в бюджете на 2021 год выделено всего 2,6 млрд гривен.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.