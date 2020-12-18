В Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID-19, - Шмыгаль

Правительство имеет комплексный план действия по противодействию коронавирусу в будущем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общее количество случаев COVID-19 до конца года достигнет миллиона. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству.

Министр заверил, что сегодня правительство имеет комплексный план действия по противодействию коронавирусу в будущем.

"В Украине общее количество выявленных случаев до конца года достигнет отметки в 1 млн человек. Какие шаги мы планируем делать: первое — введение оптимальной модели усиленного карантина, второе — увеличение количества тестов, третье — бесплатная вакцинация критически важных групп населения", — сказал премьер-министр.

По его словам, в конце зимы вакцины от COVID-19 окажутся в Украине в ограниченном количестве – вакцинировать будут медиков.

При этом в Украину доставят 1 миллион вакцин от глобальной инициативы COVAX – Украина бесплатно получит 8 млн вакцины.

МОЗ решает вопрос организации закупок как правительствами стран, так и напрямую с производителями.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года. Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта 2021 года.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Михаил Радуцкий же говорит, что в Украине вакцинация от коронавируса пройдет за государственный счет, а все расходы профинансирует Министерство финансов.

16 декабря Степанов рассказал, что для вакцинации необходимо 15,1 млрд гривен, но в бюджете на 2021 год выделено всего 2,6 млрд гривен.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.