День третий. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": на 2-е место вышел Шарий
По итогам третьего дня голосования в пятерке "самых влиятельных" находятся митрополит Онуфрий, Анатолий Шарий, Петр Порошенко, Кирилл Шевченко и Виктор Медведчук.
После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.
По состоянию на вечер 18 декабря, по итогам трех суток голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:
- Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
- Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария);
- Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
- Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
- Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь").
Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:
- "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
- "стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
- "магнаты" — Галина Герега (совладелица компании "Эпицентр К", политик);
- "рулевые" — Кирилл Шевченко;
- "кумиры" — Александр Усик (боксер);
- "мастера" — Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).
Отметим, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. С момента запуска голосования были добавлены:
- Владимир Гройсман (экс-премьер-министр Украины, экс-спикер Верховной Рады, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана");
- Лина Костенко (писательница-шестидесятница, поэтесса);
- Ольга Шарий;
- Игорь Смешко (политик и государственный деятель, лидер партии "Сила и честь");
- Руслан Марцинкив (городской голова Ивано-Франковска);
- Евгений Мураев (политик, лидер партии "Наши");
- Виктор Ющенко (третий президент Украины, экс-глава НБУ);
- Мустафа Джемилев (политик, один из лидеров крымскотатарского национального движения, нардеп);
- Оксана Забужко (писательница, поэтесса, общественный деятель);
- Елена Лукаш (экс-министр юстиции, экс-министр Кабинета министров, народный депутат V и VI созывов);
- Остап Дроздов (писатель, журналист, ведущий хард-ток-шоу Drozdov и политического ток-шоу "Прямым тестом");
- Александр Дубинский (журналист, телеведущий, депутат Рады IX созыва);
- Елена Зеркаль (советник главы правления "Нафтогаза", экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции);
- Юрий Бутусов (журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ);
- Александр Турчинов (экс-секретарь СНБО, политик).
В ближайшее время по предложениям читателей будут добавлены карточки Сергея Притулы, Ирины Геращенко, Андрея Парубия, Михаила Саакашвили, Романа Бессмертного и Татьяны Черновол.
Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.
Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко, а по итогам второго — уже митрополит Онуфрий.