День третий. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": на 2-е место вышел Шарий

По итогам третьего дня голосования в пятерке "самых влиятельных" находятся митрополит Онуфрий, Анатолий Шарий, Петр Порошенко, Кирилл Шевченко и Виктор Медведчук.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 18 декабря, по итогам трех суток голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

Отметим, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. С момента запуска голосования были добавлены:

В ближайшее время по предложениям читателей будут добавлены карточки Сергея Притулы, Ирины Геращенко, Андрея Парубия, Михаила Саакашвили, Романа Бессмертного и Татьяны Черновол.

Отметим, при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко, а по итогам второго — уже митрополит Онуфрий.