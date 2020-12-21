День шестой. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": Медведчук обогнал Порошенко
По итогам шести дней читательского голосования в ТОП-5 входят: митрополит Онуфрий, Анатолий Шарий, Виктор Медведчук, Петр Порошенко и Кирилл Шевченко.
После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.
По состоянию на вечер 21 декабря, по итогам шести дней голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:
- Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
- Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария);
- Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь");
- Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
- Кирилл Шевченко (глава Национального банка).
Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:
- "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
- "стратеги" — Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
- "магнаты" — Галина Герега (совладелица компании "Эпицентр К", политик);
- "рулевые" — Кирилл Шевченко;
- "кумиры" — Александр Усик (боксер);
- "мастера" — Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).
Напомним, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. За прошедшие выходные, 19-20 декабря, в рейтинг были добавлены:
- Сергей Притула (шоумен, телеведущий, политик);
- Ирина Геращенко (политик, журналист);
- Андрей Парубий (государственный деятель, политик);
- Михаил Саакашвили (грузинский и украинский государственный и политический деятель);
- Роман Бессмертный (государственный деятель, политик);
- Татьяна Черновол (журналист, общественный активист, политик);
- Геннадий Балашов (предприниматель, политик);
- Борис Тодуров (хирург, директор Института сердца);
- Геннадий Труханов (городской голова Одессы);
- Евгений Комаровский (врач, писатель и телеведущий).
Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.
Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко, по итогам второго — уже митрополит Онуфрий, а на третий день в ТОП-5 вошел Анатолий Шарий.