День шестой. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": Медведчук обогнал Порошенко

По итогам шести дней читательского голосования в ТОП-5 входят: митрополит Онуфрий, Анатолий Шарий, Виктор Медведчук, Петр Порошенко и Кирилл Шевченко.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 21 декабря, по итогам шести дней голосования, пятерка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

Напомним, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. За прошедшие выходные, 19-20 декабря, в рейтинг были добавлены:

Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко, по итогам второго — уже митрополит Онуфрий, а на третий день в ТОП-5 вошел Анатолий Шарий.