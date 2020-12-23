"Взял папку и треснул по голове": как Кернес учил подчиненных следить за порядком, - Фукс

Следить за тем, как продвигаются работы по благоустройству, мэру помогали дети из окрестных дворов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес потратил немало времени, чтобы приучить местных чиновников следить за соблюдением чистоты в городе и вовремя реагировать на жалобы людей, рассказал в интервью "Стране" бизнесмен Павел Фукс.

По словам бизнесмена, следить за тем, как руководители коммунальных служб и ведомств выполняют его приказы, Кернесу помогали дети.

"Нанял детей по 14-15 лет. Давал на всех по 200 долларов. Например, пришла жалоба из дома такого-то района. Он вызвал к себе главу и спросил: сколько тебе времени нужно? Ему отвечают: "Неделю". Кернес в этот же день зовет детей, отправляет их фоткать. И просит сделать то же самое в том же месте через три дня. Один раз он собрал эти фото в одну папку, подошёл с этой папкой к чиновнику, треснул ему сзади по голове и сказал: "Ты – ***! Если будешь такое делать, я вас всех прибью". Он таким образом выдрессировал чиновников следить за чистотой и порядком в городе", – поделился Фукс.

Он также раскрыл историю появления в Харькове урн с закрепленными на металлических стойках пакетами:

"Однажды мы гуляли по Парижу. И он увидел урны с этими знаменитыми зелеными полиэтиленовыми пакетами. Он все сфотографировал, отправил Терехову. И уже через месяц по всему городу начали устанавливать эти урны. А если он видел эту урну переполненную или перевернутую, когда проезжал мимо, звонил главе района, и было неважно, мужчина это или женщина, и говорил, что сделает с ними то же самое".

Весной 2020 года из-за урн в городе разгорелся скандал. 18 мая коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" заключило договор с ФЛП Щербак о поставке урн и крышек для урн на 1,07 млн.грн. Каждая из 350 урн обошлась городу в 2,5 тыс. грн.

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Ранее друг покойного городского головы Харькова рассказал о том, у Геннадия Кернеса, помимо двух сыновей и пасынка, осталась 11-летняя дочь, а также поделился подробностями покушения на него в 2014 году.

23 декабря Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2 в Харькове. Его могила расположена напротив места, где покоится экс-глава ХОГА Евгений Кушнарев, который умер в 2007 году после ранения на охоте.

Проститься с мэром пришли десятки тысяч харьковчан, а очереди к оперному театру растянулась на сотни метров.

Провести коллегу в последний путь приехали мэры Киева Виталий Кличко и Днепра Борис Филатов, политики и бизнесмены.

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Харьковский градоначальник скончался 16 декабря от осложнений коронавируса в берлинской клинике "Шарите". Ему был 61 год.